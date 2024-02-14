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Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 12:38 1034 0
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
#Марсель, #Шахтар, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

 Ліга Європи УЄФА-2023/24, плей-оф
Стиковий раунд, перший матч
15 Лютого, 2024 рік. 19:45

Шахтар Донецьк (Україна) - Олімпік Марсель (Франція)
Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)
Головний арбітр - Ерік Ламбрехтс (Бельгія)
Трансляція - MEGOGO

Донецький Шахтар і марсельський Олімпік зустрінуться в раунді плей-оф (1/16 фіналу) Ліги Європи.

Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу і відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Шахтар

Чемпіон України "вилетів" до ЛЄ з Ліги чемпіонів, посівши на груповому етапі головного єврокубка третє місце у квартеті з Барселоною, Порту та Антверпеном. Цей матч стане для Шахтаря першим офіційним у 2024 році, оскільки Українська Прем'єр-ліга відновиться після паузи лише 23 лютого.

На зимових зборах підопічні Маріно Пушича провели 8 матчів (3 перемоги, 3 нічиї та 2 поразки). Під час трансферного вікна "гірники" встигли зробити два коштовні придбання: ряди клубу поповнили бразильські півзахисники Кевін та Марлон Гомес (обидва - за 12 млн євро). Також важливо, що донеччани змогли втримати Георгія Судакова, до якого, за повідомленнями ЗМІ, існує предметний з боку європейських топклубів. 

У четвер Шахтареві не зможуть допомогти нападник Лассіна Траоре, який досі не відновився від важкої травми, отриманої ще в серпні, центральний захисник Дмитро Чигринський і якраз-таки зірковий новачок Гомес, що травмувався, перебуваючи в олімпійській збірній Бразилії.

Марсель

Французький клуб розпочинав свою єврокубкову кампанію у кваліфікації Ліги чемпіонів, проте у 3-му раунді поступився Панатінаїкосу. На груповому етапі Ліги Європи посів 2-ге місце у квартеті з Брайтоном, Аяксом і АЕКом.

Провансальці, на відміну від свого найближчого суперника, всю зиму активно грають офіційні матчі, проте не надто вдало. Останню перемогу підопічні Дженнаро Ґаттузо здобули ще понад місяць тому в Кубку Франції над скромним Тьйонвілем, а в чемпіонаті відстають від єврокубкової зони вже на 5 очок. Проте, попри такі невтішні результати, керівництво Олімпіка все ще довіряє італійському тренерові й не планує розлучатися з ним найближчим часом.

У п'ятничному поєдинку Ліги 1 Марсель не зміг переграти аутсайдера Мец.

В матчі проти Шахтаря за французький клуб не зіграють травмовані півзахисники Білаль Надір та Валентен Ронж'є, а також нападник Педро Руїс. Крім того, під питанням участь у грі основного центрального захисника Шанселя Мбемба, який лише в суботу матчем за третє місце завершив свій виступ на Кубку африканських націй у складі збірної ДР Конго.

Історія зустрічей

Обидва матчі між цими командами виграв Шахтар (2:0, 2:1).

Пряма мова

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря): з'явиться ближче до матчу...

Дженнаро Ґаттузо (головний тренер Марселя): з'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба, Жіґо, Балерді, Мерлен, Унахі, Аріт, Ндіає, Обамеянґ, Луїс Енріке.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
  • У 19 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 5 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 26:21)
  • Марсель із 6 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Прогноз букмекерів

  • Перемога Шахтаря - 3,30
  • Нічия - 3,55
  • Перемога Марселя - 2,26

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

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