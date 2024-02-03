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Шахтар назвав заявку на Лігу Європи

Стала відома заявка Шахтаря
Сьогодні 12:12 309 0
Шахтар назвав заявку на Лігу Європи
#Шахтар Донецьк

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар оприлюднив заявку на Лігу Європи, до якої увійшли 30 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Заявка Шахтаря на Лігу Європи-2024:

Воротарі: 1. Артур Рудько, 31. Дмитро Різник, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовський

Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 25. Новатус Міроші, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік, 44. Ярослав Ракіцький

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 39. Невертон, 77. Віктор Цуканов

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 18. Кевін Келсі

Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар зіграє в Лізі Європи УЄФА з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.

Раніше Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком.

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