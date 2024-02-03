Шахтар назвав заявку на Лігу Європи

Стала відома заявка Шахтаря

Шахтар оприлюднив заявку на Лігу Європи, до якої увійшли 30 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Заявка Шахтаря на Лігу Європи-2024:

Воротарі: 1. Артур Рудько, 31. Дмитро Різник, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовський

Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 25. Новатус Міроші, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік, 44. Ярослав Ракіцький

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 39. Невертон, 77. Віктор Цуканов

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 18. Кевін Келсі

Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар зіграє в Лізі Європи УЄФА з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.

Раніше Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком.