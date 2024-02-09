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Бондар: У Шахтаря є дуже великі шанси пройти якомога далі в Лізі Європи

Захисник Шахтаря розповів про підготовку до другої частини сезону
Сьогодні 15:57 213 0
Бондар: У Шахтаря є дуже великі шанси пройти якомога далі в Лізі Європи
#Валерій Бондар, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар позитивно налаштовується на матч плей-оф Ліги Європи з Марселем.

Про це розповів захисник "гірників" Валерій Бондар.

"Дуже інтенсивні збори. Було дуже багато праці, багато інтенсивної роботи з м'ячем і без нього. У дуже багатьох напрямках працювали і в атаці, і в обороні, і при розіграші м'яча. Звісно, дуже важко входити в сезон, коли в тебе не було офіційних матчів. Але це специфіка нашого чемпіонату. Вважаю, ми повинні підійти до матчу в дуже гарних фізичних кондиціях.

  Шахтар - Лехія 1:1: огляд матчу

Ментально повинні бути готовими до дуже-дуже важкої гри. Бо в Марселя зараз йде чемпіонат, звісно, там дуже багато зіркових імен. Команда на дуже високому рівні провела груповий етап Ліги Європи. Буде складно, але ми зробимо все задля перемоги.

  Шахтар - Аркадаг 4:1: огляд матчу

У нас є дуже великі шанси пройти якомога далі в цій ЛЄ. Ми дуже налаштовані на це, дуже прагнемо цього. Дуже хочемо радувати наших вболівальників, ЗСУ, які теж, мабуть, хвилюються за нас, і підіймати прапор України на європейській арені", – сказав Бондар.

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