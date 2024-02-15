Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 донецький Шахтар на формально домашній арені в Гамбурзі прийматиме французький Марсель.

Гра відбудеться у четвер, 15 лютого, на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Початок - о 19:45 за київським часом.

Трансляція матчу в прямому етері буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Плеєр із трансляцією з'явиться в цій новині незадовго до старту поєдинку.

Зазначимо, що букмекери вважають Марсель невеликим фаворитом.

Цифри й факти

Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА

Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі

То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий

Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн

У 19 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 5 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 26:21)

Марсель із 6 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0

Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи