Дженоа орендувала хавбека Тоттенгему

Півзахисник Тоттенгему Джед Спенс перейшов на правах оренди до Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт чинний до кінця цього сезону та має опцію викупу гравця за 10 мільйонів євро.

Тиждень тому Джед Спенс повернувся з оренди з Лідс Юнайтед, павичі розірвали договір.

