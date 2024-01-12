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Дженоа орендувала хавбека Тоттенгему

Договір чинний до кінця цього сезону
Сьогодні 10:55 200 0
Дженоа орендувала хавбека Тоттенгему
#Дженоа, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Тоттенгему Джед Спенс перейшов на правах оренди до Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт чинний до кінця цього сезону та має опцію викупу гравця за 10 мільйонів євро.

Тиждень тому Джед Спенс повернувся з оренди з Лідс Юнайтед, павичі розірвали договір.

Раніше Тоттенгем підписав контракт з центральним захисником Дженоа Раду Дрегушином.

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