Тоттенгем підписав захисника Дженоа

Тоттенгем підсилився захисником

Тоттенгем підписав контракт з центральним захисником Дженоа Раду Дрегушином.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода розрахована до 2030 року.

Трансфер 21-річного гравця оцінюється у 31 мільйон євро. Лондонський клуб виграв боротьбу за футболіста у Баварії, яка запропонувала схожі фінансові умови, але Дрегушин вибрав чемпіонат Англії.

Раду у нинішньому сезоні чемпіонату Італії провів 19 матчів, забив 2 голи та зробив 1 асист.

Раніше Тоттенгем представив Вернера.