Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 50196 1
Баварія оголосила про перехід Даєра
Сьогодні 23:06 13
Прометей здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів
Сьогодні 22:09 150
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 10:39 441
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 10:11 395
Прометей зазнав поразки від Парижа в Єврокубку
Сьогодні 09:25 536
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 08:39 505
Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 433
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 544
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 06:35 40127
Прямі трансляції

Тоттенгем підписав захисника Дженоа

Тоттенгем підсилився захисником
Сьогодні 21:41 345 0
Тоттенгем підписав захисника Дженоа
#Дженоа, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Тоттенгем підписав контракт з центральним захисником Дженоа Раду Дрегушином.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода розрахована до 2030 року.

Трансфер 21-річного гравця оцінюється у 31 мільйон євро. Лондонський клуб виграв боротьбу за футболіста у Баварії, яка запропонувала схожі фінансові умови, але Дрегушин вибрав чемпіонат Англії.

Раду у нинішньому сезоні чемпіонату Італії провів 19 матчів, забив 2 голи та зробив 1 асист.

Раніше Тоттенгем представив Вернера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 4978
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 10542
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 7038
Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню 1496
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 3281
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 40127
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17648 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110967 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92526
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20312
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 333606 9
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87298