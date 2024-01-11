Тоттенгем підписав захисника Дженоа

Джерело - tottenhamhotspur.com.
Тоттенгем підписав контракт з центральним захисником Дженоа Раду Дрегушином.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Угода розрахована до 2030 року.
Трансфер 21-річного гравця оцінюється у 31 мільйон євро. Лондонський клуб виграв боротьбу за футболіста у Баварії, яка запропонувала схожі фінансові умови, але Дрегушин вибрав чемпіонат Англії.
Раду у нинішньому сезоні чемпіонату Італії провів 19 матчів, забив 2 голи та зробив 1 асист.
Раніше Тоттенгем представив Вернера.