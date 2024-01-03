Мацапура: У планах приєднатися до загальної групи Зорі на зимових зборах

Голкіпер Зорі Дмитро Мацапура може відновитися від травми меніска та хрестоподібних звʼязок коліна найближчим часом.

Про це він розповів пресслужбі луганців.

"Отримав травму на останніх зимових зборах. Травма виявилася важкою, тому, враховуючи це, не дивно, що були ускладнення, але вони не пов'язані зі зв'язками, а більше стосувалися моїх рухів. У планах приєднатися до загальної групи на зимових зборах. Вже дуже скучив за футболом та командою.