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Суркіс: Динамо не повинно їхати на матч з Минаєм

Ігор Суркіс прокоментував перенесений матч 16-го туру УПЛ з Минаєм
Сьогодні 21:52 149 0
Суркіс: Динамо не повинно їхати на матч з Минаєм
#Динамо Київ, #Минай, #Ігор Суркіс

Джерело - dynamomania.com.

Динамо хоче дограти матч 16 туру з Минаєм у Києві.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Що будемо вирішувати з Минаєм? Ми не повинні їхати. Ми могли б просити асоціацію та УПЛ зарахувати їм технічну поразку. Пам’ятаєте Інгулець - Шахтар, Маріуполь - Динамо? Але ми цього не хочемо.

Але їхати туди… Ми витратили великі кошти, дві доби там були. Немає освітлення – це смішно. Ми граємо в УПЛ, хочемо грати в Європі, а немає освітлення.

Тому якщо вони хочуть, то нехай приїдуть до нас, ми все підготуємо і будемо грати в Києві", – сказав Суркіс.

Раніше УПЛ перенесла матч Минай - Динамо.

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