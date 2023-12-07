Суркіс: Динамо не повинно їхати на матч з Минаєм

Динамо хоче дограти матч 16 туру з Минаєм у Києві.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Що будемо вирішувати з Минаєм? Ми не повинні їхати. Ми могли б просити асоціацію та УПЛ зарахувати їм технічну поразку. Пам’ятаєте Інгулець - Шахтар, Маріуполь - Динамо? Але ми цього не хочемо.

Але їхати туди… Ми витратили великі кошти, дві доби там були. Немає освітлення – це смішно. Ми граємо в УПЛ, хочемо грати в Європі, а немає освітлення.

Тому якщо вони хочуть, то нехай приїдуть до нас, ми все підготуємо і будемо грати в Києві", – сказав Суркіс.