УПЛ перенесла матч Минай - Динамо

Дата догравання буде відома згодом

Матч 16-го туру УПЛ Минай - Динамо був перенесений за рішенням ліги.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

"Футбольний клуб Минай отримав лист від української Прем’єр-ліги. Дирекція УПЛ визнала гру 16-го туру в Минаї не дограною через тривалу повітряну тривогу. Та прийняла рішення перенести зустріч на пізніший термін. Дата та час проведення матчу будуть визначені Дирекцією УПЛ додатково", - йдеться у повідомленні.

Після початку матчу команди встигли відіграти 64 секунди. Гру перервали через повітряну тривогу. Оскільки вимушена "пауза" через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони прийняли рішення про перенесення гри на пізніший термін.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!