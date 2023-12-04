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УПЛ перенесла матч Минай - Динамо

Дата догравання буде відома згодом
Сьогодні 16:54 149 0
УПЛ перенесла матч Минай - Динамо
#Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Матч 16-го туру УПЛ Минай - Динамо був перенесений за рішенням ліги.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

"Футбольний клуб Минай отримав лист від української Прем’єр-ліги. Дирекція УПЛ визнала гру 16-го туру в Минаї не дограною через тривалу повітряну тривогу.

Та прийняла рішення перенести зустріч на пізніший термін. Дата та час проведення матчу будуть визначені Дирекцією УПЛ додатково", - йдеться у повідомленні.

Після початку матчу команди встигли відіграти 64 секунди. Гру перервали через повітряну тривогу. Оскільки вимушена "пауза" через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони прийняли рішення про перенесення гри на пізніший термін.

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