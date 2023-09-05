Челсі готує трансфер форварда Брентфорда

Челсі у січні планує придбання нападника Брентфорда Айвана Тоуні.

Про це повідомляє Evening Standard.

У січні закінчується 8-місячна дискваліфікація, якою Тоуні покарали за порушення заборони на ставки.

"Сині" вже ведуть попередню роботу над трансфером 27-річного гравця збірної Англії та сподіваються оформити перехід Тоуні відразу, як відкриється зимове трансферне вікно, але Айвану все одно доведеться дочекатися закінчення своєї дискваліфікації.

Брентфорд має намір попросити за свого бомбардира близько 80 мільйонів фунтів, однак у Челсі впевнені, що зможуть збити ціну.

Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати Шмейхеля замість Кепи.