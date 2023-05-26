Форварду Брентфорда зменшили дискваліфікацію за порушення правил на ставки

Нападник отримав відсторонення на вісім місяців.

Форвард Брентфорда Айвен Тоуні отримав скорочену дискваліфікацію за порушення правил на ставки через ігрову залежність.

Про це повідомляється у звіті Футбольної асоціації (The FA).

Тоуні у травні отримав відсторонення від футболу на вісім місяців у травні цього року та штраф у розмірі 50 тис фунтів. Попри це, нападник уже у вересні зможе розпочати тренування з партнерами по команді.

Однак Футбольна асоціація спочатку розглядала серйозніші санкції проти Тоуні – дискваліфікацію на 11 місяців. Свої наміри в організації переглянули після того, як Айвен зізнався у порушенні та розпочав співпрацю зі слідством.

Тепер стало відомо, що зменшити тривалість відсторонення The FA вирішила ще й тому, що у Айвена Тоуні діагностували ігрову залежність. Через це форварду рекомендовано пройти курс лікування.

"Доктор Філіп Гоплі двічі спілкувався з Тоуні і зробив висновок у своєму звіті, що Айвен має явну залежність від азартних ігор. Доктор Гоплі дійшов висновку, що Тоуні потребує професійної допомоги щодо своєї залежності", – йдеться у заяві The FA.

Нагадаємо, Брентфорд підпише новий контракт з Тоуні попри дискваліфікацію.

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