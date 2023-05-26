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Форварду Брентфорда зменшили дискваліфікацію за порушення правил на ставки

Нападник отримав відсторонення на вісім місяців.
Сьогодні 18:26 116 0
Форварду Брентфорда зменшили дискваліфікацію за порушення правил на ставки
#Брентфорд, #Айвен Тоуні

Джерело - suspilne.media.

Форвард Брентфорда Айвен Тоуні отримав скорочену дискваліфікацію за порушення правил на ставки через ігрову залежність.

Про це повідомляється у звіті Футбольної асоціації (The FA).

Тоуні у травні отримав відсторонення від футболу на вісім місяців у травні цього року та штраф у розмірі 50 тис фунтів. Попри це, нападник уже у вересні зможе розпочати тренування з партнерами по команді.

Однак Футбольна асоціація спочатку розглядала серйозніші санкції проти Тоуні – дискваліфікацію на 11 місяців. Свої наміри в організації переглянули після того, як Айвен зізнався у порушенні та розпочав співпрацю зі слідством.

Тепер стало відомо, що зменшити тривалість відсторонення The FA вирішила ще й тому, що у Айвена Тоуні діагностували ігрову залежність. Через це форварду рекомендовано пройти курс лікування.

"Доктор Філіп Гоплі двічі спілкувався з Тоуні і зробив висновок у своєму звіті, що Айвен має явну залежність від азартних ігор. Доктор Гоплі дійшов висновку, що Тоуні потребує професійної допомоги щодо своєї залежності", – йдеться у заяві The FA.

Нагадаємо, Брентфорд підпише новий контракт з Тоуні попри дискваліфікацію.

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