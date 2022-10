Роналду може потрапити до заявки МЮ на матч Ліги Європи з Шерифом

Кріштіану Роналду має шанс повернутися до складу Манчестер Юнайтед до гри Ліги Європи.

Про це повідомляє журналіст ESPN Роб Доусон.

До понеділка форвард працюватиме індивідуально разом із тренерами з фізпідготовки.

Є шанс, що Роналду буде включено до заявки Манчестер Юнайтед на матч Ліги Європи проти Шерифа.

Остаточне рішення з цього питання ухвалить тренер МЮ Ерік тен Гаг.

