Головне
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
Вчора 23:18 652
Залишитися в грі: Як FAVBET підтримує український футбол під час війни
Сьогодні 12:31 140
Джеррард залишив Астон Віллу
Сьогодні 08:25 384
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
Вчора 22:55 440
Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022
Вчора 22:24 592
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
Вчора 21:40 876
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
Вчора 20:09 1247
Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби
Вчора 18:40 344
Суперліга Parimatch: новий формат, гра у баблах та амбасадор Куцевалов
Вчора 18:09 243
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик
Вчора 18:06 1130
Прямі трансляції

Роналду не тренувався з молодіжною командою Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:39 82 0
Португальський нападник займався індивідуально
Роналду не тренувався з молодіжною командою Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.com.

Сьогодні, у п'ятницю 21 жовтня Кріштіану Роналду прибув на базу Манчестер Юнайтед, але тренувався індивідуально.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Актуально: Роналду відреагував на рішення відсторонити його від наступного матчу Манчестер Юнайтед

У той же час там приходило тренування команди U21, але без участі португальця.

У суботу, 22 жовтня Манчестер Юнайтед U21 зіграє проти однолітків з Вулвергемптона. Матч розпочнеться о 16:00.

Раніше керівництво Манчестер Юнайтед виключило Кріштіану Роналду зі складу першої команди.

Коментарі ()
Популярне зараз
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед 1247
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора 876
Барселона - Вільярреал: де дивитися матч Ла-Ліги Барселона - Вільярреал: де дивитися матч Ла-Ліги 841
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо 1343
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО 2150
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик 1130
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57645
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5566
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14041
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26717
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93342 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 29044