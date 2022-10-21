Роналду не тренувався з молодіжною командою Манчестер Юнайтед

Португальський нападник займався індивідуально

Сьогодні, у п'ятницю 21 жовтня Кріштіану Роналду прибув на базу Манчестер Юнайтед, але тренувався індивідуально.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

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У той же час там приходило тренування команди U21, але без участі португальця.

У суботу, 22 жовтня Манчестер Юнайтед U21 зіграє проти однолітків з Вулвергемптона. Матч розпочнеться о 16:00.

Раніше керівництво Манчестер Юнайтед виключило Кріштіану Роналду зі складу першої команди.