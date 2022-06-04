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Тренер збірної Уельсу: Україна становить загрозу для будь-якого суперника

Сьогодні 20:25 203 0
Тренер збірної Уельсу: Україна становить загрозу для будь-якого суперника
Тренер збірної Уельсу: Україна становить загрозу для будь-якого суперника
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Збірна Уельсу має чіткий план на матч проти України у фіналі плей-оф відбору на ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер Уельсу Роб Пейдж.

Актуально: Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022

"У нас немає травм. Усі здорові. Ми схвильовані, але, за великим рахунком, це просто черговий важливий матч. У нас є чіткий план. Це можливість для Уельсу потрапити на чемпіонат світу, і ми зосереджені лише на цьому.

Збірна України становить загрозу для будь-якого суперника. Українці дісталися сюди не просто так. У них дуже добра команда, але ми впевнені у своїх силах", — заявив Пейдж.

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