Тренер збірної Уельсу: Україна становить загрозу для будь-якого суперника

Джерело - uaf.ua.
Збірна Уельсу має чіткий план на матч проти України у фіналі плей-оф відбору на ЧС-2022.
Про це розповів головний тренер Уельсу Роб Пейдж.
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"У нас немає травм. Усі здорові. Ми схвильовані, але, за великим рахунком, це просто черговий важливий матч. У нас є чіткий план. Це можливість для Уельсу потрапити на чемпіонат світу, і ми зосереджені лише на цьому.
Збірна України становить загрозу для будь-якого суперника. Українці дісталися сюди не просто так. У них дуже добра команда, але ми впевнені у своїх силах", — заявив Пейдж.
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