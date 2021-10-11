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Англія - Угорщина: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Сьогодні 18:40 311 0
Матч відбудеться у вівторок, 12 жовтня
Англія - Угорщина: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022
#Англія, #Угорщина

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Англії прийме Угорщину.

Матч відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.

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