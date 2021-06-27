Євро-2020. Бельгія - Португалія 1:0. Як це було

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Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 27 червня, 2021 Бельгія - Португалія 1:0 Ла-Картуха, Севілья Головний арбітр - Фелікс Брих(Німеччина)

Матч завершено! Збірна Бельгії мінімально переграє Португалію та крокує до чвертьфіналу Євро-2020!

90' Заміна в складі збірної Бельгії. Замість Торгана Азара на поле вийшов Дендонкер.

90' Сілва скидував під удар Феліксу, який у дотик пробивав, але не влучив у площину воріт.

90' Данілу скидував під удар Фернандешу, але постріл португальського хавбека пішов вище воріт.

90' П'ять хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Заміна в складі збірної Бельгії. Замість Едена Азара на поле вийшов Янік Карраско.

86' Роналду намагався пробити з гострого кута, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

84' Лукаку пробивав зі штрафного, але м'яч полетів вище воріт.

82' Пішла подача з кутового, Діаш класно пробивав, але м'яч полетів у центр і Куртуа впорався з цим ударом.

81' Пішла подача на Сілву, який зміг пробити головою, але м'яч пішов вище воріт.

80' Мертенс збив Олівейру у центрі поля. Швидко португальці розіграли м'яч і продовжують свій позиційний наступ.

78' Подвійна заміна в складі збірної Португалії. Замість Паліньї та Санчеша на поле вийшли Данілу та Олівейра.

76' Лукаку на газоні опинився, арбітр не зупинив гру після чого Пепе грубо збив Азара, жовта картка для португальського центрбека.

74' Роналду пробивав з штрафного, але влучив у когось із захисників.

73' Вермален грубо зіграв проти Фелікса перед штрафним майданчиком. Жовта картка для бельгійського захисника.

71' Далот намагався на Геррейро виконати діагональ, але м'яч з ноги злетів і пішов у напрямку захисників збірної Бельгії.

70' Заміна в складі збірної Португалії. Замість Жоти на поле вийшов Андре Сілва.

69' Азар отримав пошкодження у боротьбі з Фернандешом, але свисток арбітра промовчав у цій ситуації.

68' Санчеш пробивав з дальньої дистанції, але не влучив у площину воріт португалець.

66' Геррейро намагався виконувати навіс на Роналду, але оборонці збірної Бельгії діють надійно.

64' Збірна Бельгії трохи присіла до своїх воріт, але португальці не можуть створити момент небезпечний.

62' Фернандеш пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пішов вище воріт.

60' Санчеш виконував навіс у штрафний майданчик. Фелікс пробивав головою, але Куртуа зафіксував м'яч у руках.

59' Санчеш завозився з м'ячем і втратив його в боротьбі з Еденом Азаром. Намагався португалець повернути снаряд своїй команді, але порушив правила.

58' Роналду класно знайшов Жоту в штрафному майданчику, але Діогу з розвороту пробив трохи вище воріт.

57' По черзі контролюють м'яч команди, але поки без небезпечних моментів.

55' Подвійна заміна в складі збірної Португалії. Замість Моутіньо та Сілви на поле вийшли Фернандеш та Фелікс.

53' Тілеманс у підкаті відібрав м'яч в Санчеша і віддавав на Мертенса, який хотів запустити Лукаку вперед, але пердача вийшла засильною. Незадоволений Ромелу діями партнера.

51' Далот дуже активно допомагав собі руками в боротьбі з Еденом Азаром за що арбітр нагородив його жовтою карткою.

49' Тілеманс грубо зіграв проти Санчеша у центрі поля. Черговий штрафний у нашому матчі.

48' Моутіньо у центрі поля збив Едена Азара. Штрафний на користь збірної Португалії.

47' Де Брейне не може продовжити наш матч. Замість нього на поле вийшов Мертенс.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна Бельгії мінімально переграє Португалію завдяки красивому голу Азара.

45' Палінья пробивав з льоту з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів вище воріт.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Втікали бельгійці у контратаку, Палінья у підкаті збивав Де Брейне за що отримав жовту картку!

42' ГОООООЛ! Збірна Бельгії виходить вперед! Торган Азар підібрав м'яч перед штрафним майданчиком і потужно пробив по воротах з дальньої дистанції. Руї Патрісіу не впорався.

40' Тілеманс намагався прострілити з флангу, але португальці знову відбилися.

38' Меньє зовнішньою стороною стопи пробивав, але м'яч пролетів трохи вище воріт.

36' Втікав Лукаку у контратаку, але Пепе перехопив в останній момент м'яч.

34' Пішла подача у штрафний майданчик, але бельгійці відбилися.

33' На фланзі Вертонген збив Моутіньо, штрафний для збірної Португалії.

31' Пепе грубо збив Едена Азара на фланзі, але арбітр обмежився усним попередженням.

29' Контролюють португальці м'яч, але до небезпечних моментів справа не доходить.

27' Палінья намагався з дальньої дистанції пробити, але м'яч пішов значно вище воріт.

25' Роналду пробивав зі штрафного, але Куртуа відбив м'яч перед собою, Палінья головою добивав, але вийшло заслабко.

24' Вермален рукою собі підіграв у підкаті. Небезпечний стандарт для збірної Португалії.

23' Санчеш пробивав у дальній кут з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов повз ворота.

21' Де Брейне класно виконував закидання на Меньє, але подача від бельгійського латераля виявилася невдалою.

19' Торган Азар пробивав з-за меж штрафного, Палінья заблокував цей удар, бельгійський вінгер намагався повернути собі м'яч, але порушив правила.

17' Без допомоги медиків обійшлося, матч продовжується.

16' Вітсель був першим на м'ячі, але Моутіньо у підкаті намагався дістатися до снаряду. У підсумку обидва гравця зараз на газоні знаходяться.

15' Пепе виконував закидання на Жоту, але м'яч перелетів Діогу і пішов за меж поля.

14' Де Брейне намагався виконати навіс на Лукаку, але Пепе вибив м'яч подалі.

12' Контролюють бельгійці м'яч, але Португалія низьким блоком обороняється. Важко номінальним господарям пройти оборону суперника.

10' Лукаку під удар скидував Азару, але постріл Едена пішов набагато вище воріт.

9' Меньє виконував навіс на Лукаку, але м'яч перелетів бельгійського форварда. Проте на підбиранні першим був Азар, Бельгія продовжує створювати позиційну атаку.

7' Лукаку з Азаром намагалися обіграти у штрафному майданчику суперника, але Діаш перехопив передачу від Ромелу.

6' Санчеш класно вивів Жоту на ударну позицію, вінгер Ліверпуля пробивав у дальній кут, але вийшло невдало.

4' Тепер Португалія захопила ініціативу, команди дуже обережно грають і не дуже активно у пресингу діють.

2' Бельгійці беруть м'яч під контроль на перших хвилинах, але португальці надійно в обороні діють.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Бельгії!

Лунає гімн Португалії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Бельгії зустрінеться з Португалією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 27 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.