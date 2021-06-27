Євро-2020. Бельгія - Португалія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 27 червня, 2021 Бельгія - Португалія 0:0 Ла-Картуха, Севілья Головний арбітр - Фелікс Брих(Німеччина)

14' Де Брейне намагався виконати навіс на Лукаку, але Пепе вибив м'яч подалі.

12' Контролюють бельгійці м'яч, але Португалія низьким блоком обороняється. Важко номінальним господарям пройти оборону суперника.

10' Лукаку під удар скидував Азару, але постріл Едена пішов набагато вище воріт.

9' Меньє виконував навіс на Лукаку, але м'яч перелетів бельгійського форварда. Проте на підбиранні першим був Азар, Бельгія продовжує створювати позиційну атаку.

7' Лукаку з Азаром намагалися обіграти у штрафному майданчику суперника, але Діаш перехопив передачу від Ромелу.

6' Санчеш класно вивів Жоту на ударну позицію, вінгер Ліверпуля пробивав у дальній кут, але вийшло невдало.

4' Тепер Португалія захопила ініціативу, команди дуже обережно грають і не дуже активно у пресингу діють.

2' Бельгійці беруть м'яч під контроль на перших хвилинах, але португальці надійно в обороні діють.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Бельгії!

Лунає гімн Португалії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Бельгії зустрінеться з Португалією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 27 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.