Євро-2020. Італія - Австрія 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 26 червня, 2021 Італія - Австрія 2:1 Вемблі, Лондон Головний арбітр - Ентоні Тейлор(Англія)

Матч завершено! Збірна Італії мінімально перемагає Австрію та вхиодить до чвертьфіналу Євро-2020.

120' К'єза втікав у контратаку, але Хінтереггер корпусом відтіснив італійця.

119' Грегорич пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів трохи повз ворота.

118' Белотті намагався заробити штрафний на фланзі, але арбітр не зафіксував фол у боротьбі з Алабою.

116' Контролюють італійці м'яч і схоже, що намагаються довести матч до перемоги.

114' ГОООООЛ! Австрія відіграє один гол! Калайджич класно прорвався і у падінні головою відправив м'яч у дальній кут.

112' Шауб пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.

110' Заміна в складі збірної Італії. Замість Інсіньє на поле вийшов Крістанте.

109' Ді Лоренце через усе поле пробіг і сам пробивав по воротах, але не влучив у ближній кут.

108' Шауб, який щойно вийшов на поле, класно пробивав з-за меж штрафного майданчику. Доннарумма у класному стрибку парирував цей удар.

107' Подвійна заміна в складі збірної Австрії. Замість Гріллітча та Шлагера на поле вийшли Шауб та Грегорич.

106' Другий додатковий тайм розпочався!

Завершується перший овертайм, який з ніг на голову перевернув хід нашого матчу! Італія в кроці до виходу в 1/4.

105' ГОООООЛ! Збірна Італії подвоює рахунок у матчі! Інсіньє прострілив у центр, Ачербі в падіні скинув на Пессіну, який потужно пробив у дальній кут.

104' Інсіньє класно пробивав з дуже дальньої дистанції, але Бахманн первів м'яч на кутовий.

103' Белотті втікав у контратаку, намагався у центр зміститися, але Хінтереггер збив форварда. Жовта картка для австрійського захисника.

101' Гріллітш подавав у штрафний майданчик, але Доннарумма вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

99' Втікали швидко в атаку австрійці, але Каладжчи не встиг до м'яча і в підсумку Доннарумма вибив снаряд подалі.

97' Заміна в складі збірної Австрії. Замість Арнаутовича на поле вийде Каладжич.

96' Контролюють м'яч італійці і тепер звісно будуть грати на результат.

95' ГОООООООЛ! Збірна Італії виходить вперед! Спінаццола класно вирізав у штрафний майданчик на К'єзу, той обробив м'яч і пробив з льоту в дальній кут!

94' К'єза пробивав з гострого кута, але м'яч прилетів у руки Бахманну.

92' Зі штрафного Алаба подавав, але арбітр зафікусував фол в атаці.

91' Перший додатковий тайм розпочався!

Завершується основний час! Нас чекають екстратайми!

90' Інсіньє виконував навіс на дальню стійку, але Лайнер вибив м'яч в аут.

90' Хінтереггер збив Жоржиньо перед штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для італійців.

90' Контролюють на власній половині поля м'яч австрійці, схоже, що обидві команди згодні на додатковий час.

90' На Інсіньє пішло закидання з глибини, але Лоренцо опинився в офсайді.

90' П'ять хвилин додав арбітр до основного часу.

90' Заміна вимушена в збірній Австрії. Замість травмованого Баумгартнера на поле вийшов Шопф.

88' Баумгартнер на газоні опинився, медики надають австрійцю допомогу.

86' Белотті класно прострілював у штрафний майданчик, але Хінтереггер вибив м'яч подалі.

84' Подвійна заміна в складі збірної Італії, замість Іммобіле та Беррарді на поле вийшли Белотті та К'єза.

83' Пішла подача у штрафний майданчик, Беррарді пробивав ножицями, але не влучив по воротах.

82' Продоужють італійці контролювати м'яч, сьогодні один гол може вирішити долю поєдинку.

80' Класно комбінували австрійці, Лайнер прострілював у штрафний майданчик, але Бонуччі вибив м'яч подалі.

78' Інсіньє міг виходити один на один, але Хінтереггер встиг повернутися, а потім суддя зафіксував офсайд.

76' Довго суддя чекав на рішення ВАР арбітрів, але у підсумку зафіксував офсайд.

74' Лайнер упав у штрафному майданчику у боротьбі із Пессіною. Австрійці сигналізують про пенальті!

73' Інсіньє отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав у дальній кут, але удар пішов повз ворота.

72' Локателлі пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пішов повз ворота.

71' На Іммобіле пішло закидання у штрафний майданчик, але Чіро трохи не встиг до м'яча.

69' Заміна в складі збірної Італії. Замість Вератті на поле з'явився Локателлі.

68' Забітцер пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пішов значно повз ворота.

67' Гол скасовано через положення поза грою! Нулі на табло.

66' ВАР асистенти перевіряють епізод на рахунок можливого офсайду.

65' ГОООООЛ! Збірна Австрії виходить вперед! Пішла подача на Алабу, той скинув на Арнаутовича, який замкнув без проблем на дальній стійці.

64' Інсіньє збили перед штрафним майданчиком, але свисток судді промовчав.

63' Пішла подача з кутового, Доннарумма класно кулаком вибив м'яч, Арнаутович другим темпом з флангу пробивав, але снаряд пішов у руки голкіперу.

62' Забітцер пробивав з-за меж штрафного майданчика, м'яч рикошетом від Бонуччі пішов на кутовий.

61' Жоржиньо виконував діагональ на Інсіньє, але м'яч перескочив Лоренцо і пішов за межі поля.

59' Продовжують італійці контролювати м'яч, але австрійська оборона поки діє надійно.

57' Пішла подача з кутового, але удар Бонуччі пішов вище воріт.

56' Вератті класну передачу виконував на Інсіньє, той намагався прострілити на Беррарді, але Алаба вибив м'яч на кутовий.

55' Спінаццола намагався пробити з-під захисника, але влучив у оборонця збірної Австрії.

53' Небезпечно пробивав Алаба, але м'яч полетів трохи вище воріт.

52' Барелла активно з арбітром сперечався за що отримав "гірчичник".

51' Ді Лоренцо у підкаті грубо зіграв перед своїм штрафним майаднчиком. Жовта картка для захисника збірної Італії та небезпечний стандарт для австрійців.

49' Арнаутович втік у контратаку після помилки Бонуччі, почав накручувати у штрафному майаданчику, але пробив дуже неточно.

48' Беррарді прострілював у штрафний майданчик, але Драгович перехопив цю передачу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло, хоча італійці мали можливості відкрити рахунок у матчі.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Арнаутович збив Спінаццолу перед штрафним майданчиком збірної Австрії. Небезпечний стандарт для італійців.

44' Пішла подача з кутового, але удар Ді Лоренцо вийшов вкрай неточним.

43' Спінаццола пробивав з-під захисника, але Бахманн перевів м'яч на кутовий.

41' Продовжують італійці контролювати м'яч, але поки не вдається їм провести гостру атаку.

39' Повернувся Баумгартнер на поле, все в порядку з гравцем збірної Австрії.

38' У минулому епізоді пошкодження отримав Баумгарнтер. Медики на полі.

37' Другим темпом атакували австрійці, пішла подача у штрафний майданчик, але Доннарумма вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

36' Пішла подача у штрафний майданчик, але італійці без проблем відбилися.

35' Вератті у підкаті збив Баумгартнера, штрафний на користь збірної Австрії.

34' Беррарді віддавав на Іммобіле, Чіро намагався пробити у дотик, але його удар заблокував захисник.

32' Іммобіле з місця пробивав з дальньої дистанції, але м'яч влучив у стійку. Пощастило зараз австрійцям.

30' Знову намагалися австрійці втікти у швидку атаку, але Арнаутович завозився з м'ячем і в підсумку атака захлинулася.

28' Втікали австрійці у контратаку, але Бонуччі перехопив м'яч і віддав його на Доннарумму.

26' З кутового виконувала подачу збірна Італії, але австірйці відбилися.

24' Барелла високе закидання на Іммобіле робив, але нападник збірної Італії не зміг прийняти цей пас і втратив м'яч.

22' Контролюєє м'яч збірна Італії, але поки до удару справа не доходить.

20' Хінтереггер грубо у центрі збив Бареллу, але суддя обмежився усним попередженням.

19' Арнаутович класно зачепився за м'яч у боротьбі з Бонуччі і пробивав з-за меж штрафного майданчику, але снаряд пішов вище воріт.

17' Барелла пробивав з ходу з-за меж штрафного майданчику, але Бахманн у падінні парирував цей удар.

15' Інсіньє змістився з флангу і пробивав по воротах, але м'яч прийшов руки Бахманну.

13' Беррарді виконував класну передачу на Іммобіле у штрафний майданчик, але Чіро так і не вдалося пробити у боротьбі із Драговичем.

11' Спінаццола увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку.

9' Барелла на фланзі намагався у дріблінг піти, але втратив італієць м'яч у боротьбі з Хінтереггером.

7' Барелла виконував передачу на Іммобіле у розріз, Чіро не встигав до м'яча і у підкаті врізався у голкіпера. Штрафний на користь збірної Австрії.

5' Ачербі з дальньої дистанції вирішив пробити, але м'яч полетів вище воріт.

4' Класно австрійці пресингують, вдається номінальним гостям руйнувати позиційні атаки італійців.

3' Беррарді намагався виконати розрізну передачу на Іммобіле, але Хінтереггер перехопив цей пас.

2' Арнаутович грубо зіграв у підкаті проти Барелли. Перша жовта у нашому матчі.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Італії!

Лунає гімн Австрії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Італії зустрінеться з Австрією у 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 26 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.