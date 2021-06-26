Євро-2020. Італія - Австрія 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 26 червня, 2021 Італія - Австрія 0:1 Вемблі, Лондон Головний арбітр - Ентоні Тейлор(Англія)

66' ВАР асистенти перевіряють епізод на рахунок можливого офсайду.

65' ГОООООЛ! Збірна Австрії виходить вперед! Пішла подача на Алабу, той скинув на Арнаутовича, який замкнув без проблем на дальній стійці.

64' Інсіньє збили перед штрафним майданчиком, але свисток судді промовчав.

63' Пішла подача з кутового, Доннарумма класно кулаком вибив м'яч, Арнаутович другим темпом з флангу пробивав, але снаряд пішов у руки голкіперу.

62' Забітцер пробивав з-за меж штрафного майданчика, м'яч рикошетом від Бонуччі пішов на кутовий.

61' Жоржиньо виконував діагональ на Інсіньє, але м'яч перескочив Лоренцо і пішов за межі поля.

59' Продовжують італійці контролювати м'яч, але австрійська оборона поки діє надійно.

57' Пішла подача з кутового, але удар Бонуччі пішов вище воріт.

56' Вератті класну передачу виконував на Інсіньє, той намагався прострілити на Беррарді, але Алаба вибив м'яч на кутовий.

55' Спінаццола намагався пробити з-під захисника, але влучив у оборонця збірної Австрії.

53' Небезпечно пробивав Алаба, але м'яч полетів трохи вище воріт.

52' Барелла активно з арбітром сперечався за що отримав "гірчичник".

51' Ді Лоренцо у підкаті грубо зіграв перед своїм штрафним майаднчиком. Жовта картка для захисника збірної Італії та небезпечний стандарт для австрійців.

49' Арнаутович втік у контратаку після помилки Бонуччі, почав накручувати у штрафному майаданчику, але пробив дуже неточно.

48' Беррарді прострілював у штрафний майданчик, але Драгович перехопив цю передачу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло, хоча італійці мали можливості відкрити рахунок у матчі.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Арнаутович збив Спінаццолу перед штрафним майданчиком збірної Австрії. Небезпечний стандарт для італійців.

44' Пішла подача з кутового, але удар Ді Лоренцо вийшов вкрай неточним.

43' Спінаццола пробивав з-під захисника, але Бахманн перевів м'яч на кутовий.

41' Продовжують італійці контролювати м'яч, але поки не вдається їм провести гостру атаку.

39' Повернувся Баумгартнер на поле, все в порядку з гравцем збірної Австрії.

38' У минулому епізоді пошкодження отримав Баумгарнтер. Медики на полі.

37' Другим темпом атакували австрійці, пішла подача у штрафний майданчик, але Доннарумма вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

36' Пішла подача у штрафний майданчик, але італійці без проблем відбилися.

35' Вератті у підкаті збив Баумгартнера, штрафний на користь збірної Австрії.

34' Беррарді віддавав на Іммобіле, Чіро намагався пробити у дотик, але його удар заблокував захисник.

32' Іммобіле з місця пробивав з дальньої дистанції, але м'яч влучив у стійку. Пощастило зараз австрійцям.

30' Знову намагалися австрійці втікти у швидку атаку, але Арнаутович завозився з м'ячем і в підсумку атака захлинулася.

28' Втікали австрійці у контратаку, але Бонуччі перехопив м'яч і віддав його на Доннарумму.

26' З кутового виконувала подачу збірна Італії, але австірйці відбилися.

24' Барелла високе закидання на Іммобіле робив, але нападник збірної Італії не зміг прийняти цей пас і втратив м'яч.

22' Контролюєє м'яч збірна Італії, але поки до удару справа не доходить.

20' Хінтереггер грубо у центрі збив Бареллу, але суддя обмежився усним попередженням.

19' Арнаутович класно зачепився за м'яч у боротьбі з Бонуччі і пробивав з-за меж штрафного майданчику, але снаряд пішов вище воріт.

17' Барелла пробивав з ходу з-за меж штрафного майданчику, але Бахманн у падінні парирував цей удар.

15' Інсіньє змістився з флангу і пробивав по воротах, але м'яч прийшов руки Бахманну.

13' Беррарді виконував класну передачу на Іммобіле у штрафний майданчик, але Чіро так і не вдалося пробити у боротьбі із Драговичем.

11' Спінаццола увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку.

9' Барелла на фланзі намагався у дріблінг піти, але втратив італієць м'яч у боротьбі з Хінтереггером.

7' Барелла виконував передачу на Іммобіле у розріз, Чіро не встигав до м'яча і у підкаті врізався у голкіпера. Штрафний на користь збірної Австрії.

5' Ачербі з дальньої дистанції вирішив пробити, але м'яч полетів вище воріт.

4' Класно австрійці пресингують, вдається номінальним гостям руйнувати позиційні атаки італійців.

3' Беррарді намагався виконати розрізну передачу на Іммобіле, але Хінтереггер перехопив цей пас.

2' Арнаутович грубо зіграв у підкаті проти Барелли. Перша жовта у нашому матчі.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Італії!

Лунає гімн Австрії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Італії зустрінеться з Австрією у 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 26 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.