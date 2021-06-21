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Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр

Сьогодні 09:26 7956 0
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

21 червня на Арені Націонале в Бухаресті збірна України проведе заключний матч групового етапу на Євро-2020 проти Австрії. Початок матчу о 19:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Букмекери прогнозують нічию у матчі Україна - Австрія.

У матчі проти Австрії гравці збірної України будуть грати на перемогу. Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко.

Півзахисник збірної Австрії Конрад Лаймер оцінив майбутній матч проти України, який відбудеться в рамках групового етапу Євро-2020.

Збірна України ризикує втратити центрального захисника на матч з Австрією

Матч Україна - Австрі обслуговуватиме фартовий арбітр.

Нагадаємо, збірна України має 90% шансу вийти в плей-оф.

У Львові буде найбільша фанзона у Західній Україні для перегляду матчу збірної.

 Анонс і прогноз матчу Україна - Австрія.

  Читайте: Що потрібно Україні для виходу в плей-оф

У другому турі групи С збірна Нідерландів обіграла Австрію. Матч завершився з рахунком 2:0

У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.

Збірна Австрії переграла Північну Македонію у першому раунді групового етапу Євро-2020.

Напередодні відомий аналітичний портал спрогнозував Україні перемогу в групі на Євро-2020

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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