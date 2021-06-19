Хавбек збірної Австрії очікує перемоги над Україною на Євро-2020

Півзахисник збірної Австрії Конрад Лаймер оцінив майбутній матч проти України, який відбудеться в рамках групового етапу Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

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"Збірна України - фізично потужна команда. Вона багато бігає і дуже небезпечна при стандартних положеннях. Найголовніше для нас - не пропустити. В цьому випадку все буде набагато краще.

Я не великий шанувальник грати на нічию, так що будемо грати на перемогу", - відзначив Лаймер.