Хавбек збірної Австрії очікує перемоги над Україною на Євро-2020

Джерело - uefa.com.
Півзахисник збірної Австрії Конрад Лаймер оцінив майбутній матч проти України, який відбудеться в рамках групового етапу Євро-2020.
Про це розповів сам футболіст.
Важливо: Україна - Австрія: онлайн-трансляція
"Збірна України - фізично потужна команда. Вона багато бігає і дуже небезпечна при стандартних положеннях. Найголовніше для нас - не пропустити. В цьому випадку все буде набагато краще.
Я не великий шанувальник грати на нічию, так що будемо грати на перемогу", - відзначив Лаймер.
В останньому матчі групового етапу Євро-2020 Україна зіграє проти збірної Австрії. Матч відбудеться в понеділок, 21 червня. Початок - о 19:00.
Нагадаємо, півзахисник збірної Австрії може завершити свої виступи на чемпіонаті Європи.