Сидорчук та Шапаренко вийдуть у стартовому складі України на матч з Австрією

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 червня, відбудеться матч третьому туру групи С чемпіонату Європи з футболу Україна - Австрія.
Матч розпочнеться о 19:00.
Актуально: Україна - Австрія: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи.
Стали відомі стартові склади команд:
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Степаненко, Кривцов, Тимчик, Судаков, Циганков, Макаренко, Марлос, Бємєдін, Довбик
Австрія: Бахманн, Алаба, Арнаутович, Баумгартнер, Гінтереггер, Гріліч, Драгович, Забітцер, Лаймер, Лайнер, Шлягер
Запасні: Грегорич, Ільзанкер, Калайджич, Лінгарт, Онісіво, Перван, Пош, Тріммель, Ульмер, Шауб, Шлагер, Шопф