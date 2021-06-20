Шевченко: Ні Україна, ні Австрія не гратимуть на нічию

У матчі проти Австрії гравці збірної України будуть грати на перемогу.

Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко.

"Маліновський зліва на фланзі - це одноразова акція чи один з варіантів, який може бути використаний в понеділок? Однозначно, один з варіантів. Ми думаємо над цим.

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Чи не тисне той факт, що достатньо з Австрією зіграти внічию, щоб опинитися в плей-оф? Не думаю, що цей фактор буде заважати. Ми знаємо, що буде дуже напружена і важка гра. Ні одна, ні інша команда не гратиме на нічию. Ми це прекрасно розуміємо. Кожен з нас буде грати свої шанси", - зазначив Шевченко.