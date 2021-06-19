Збірна України ризикує втратити центрального захисника на матч з Австрією

Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної України Денис Попов не тренувався в загальній групі національної команди перед матчем заключного туру групового етапу Євро-2020.
Про це повідомляє Футбол News.
Попов займався індивідуально, намотуючи кола навколо поля. Участь Попова в майбутньому матчі - під питанням.
Важливо: Україна - Австрія: онлайн-трансляція
На тренуванні також був відсутній Олександр Зубков. Він продовжує відновлення після травми, отриманої в першому поєдинку чемпіонату Європи проти збірної Нідерландів.
В останньому матчі групового етапу Євро-2020 Україна зіграє проти збірної Австрії. Матч відбудеться в понеділок, 21 червня. Початок - о 19:00.
Нагадаємо, півзахисник збірної Австрії може завершити свої виступи на чемпіонаті Європи.