Збірна України ризикує втратити центрального захисника на матч з Австрією

Участь Попова у матчі з Австрією під питанням

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Денис Попов не тренувався в загальній групі національної команди перед матчем заключного туру групового етапу Євро-2020.

Про це повідомляє Футбол News.

Попов займався індивідуально, намотуючи кола навколо поля. Участь Попова в майбутньому матчі - під питанням.

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На тренуванні також був відсутній Олександр Зубков. Він продовжує відновлення після травми, отриманої в першому поєдинку чемпіонату Європи проти збірної Нідерландів.

В останньому матчі групового етапу Євро-2020 Україна зіграє проти збірної Австрії. Матч відбудеться в понеділок, 21 червня. Початок - о 19:00.

Нагадаємо, півзахисник збірної Австрії може завершити свої виступи на чемпіонаті Європи.