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Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр

Сьогодні 09:08 5322 0
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

17 червня на Арені Націонале в Бухаресті збірна України проведе другий матч групового етапу на Євро-2020 проти Північної Македонії. Початок матчу о 16:00.

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Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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