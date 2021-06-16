Гол українського футболіста Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів претендує на звання найкращого у 1-му турі чемпіонату Європи.
Голосування за найкращий гол туру проходить на офіційному сайті УЄФА.
Ярмоленко забив 13 червня у ворота Нідерландів на 75-й хвилині, змістившись справа та завдавши точного удару в дев'ятку. Його гол не врятував збірні України від поразки - 2:3.
За перемогу із українським вінгером посперечаються португалець Кріштіану Роналду, австрієць Штефан Лайнер та чех Патрік Шик, який забивали у ворота Угорщини, Північної Македонії та Шотландії відповідно.
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