Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020

Гол українського футболіста Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів претендує на звання найкращого у 1-му турі чемпіонату Європи.

Голосування за найкращий гол туру проходить на офіційному сайті УЄФА.

Ярмоленко забив 13 червня у ворота Нідерландів на 75-й хвилині, змістившись справа та завдавши точного удару в дев'ятку. Його гол не врятував збірні України від поразки - 2:3.

За перемогу із українським вінгером посперечаються португалець Кріштіану Роналду, австрієць Штефан Лайнер та чех Патрік Шик, який забивали у ворота Угорщини, Північної Македонії та Шотландії відповідно.

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