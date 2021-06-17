Україна - Північна Македонія: Відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 червня, відбудеться матч другому туру групи С чемпіонату Європи з футболу Україна - Північна Македонія.
Матч розпочнеться о 16:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Україна: Бущан, Караваєв, Матвієнко, Степаненко, Миколенко, Зінченко, Маліновський, Шапаренко, Забарний, Ярмоленко, Яремчук
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Сидорчук, Кривцов, Тимчик, Судаков, Циганик, Макаренко, Марлос, Бєсєдін, Довбик
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Північна Македонія: Дімітрієвскі, Адемі, Аліоскі, Барді, Велкоскі, Ельмас, Мусліу, Ніколов, Пандев, Рістовскі С., Спіровскі
Запасні: Шашковскі, Янков, Аврамовскі, Бейтуляй, Костадінов, Радескі, Рістевскі, Рістовскі М., Трайковскі, Трічковскі, Хасані, Чурлінов