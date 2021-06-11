Пандев назвав мету збірної Північної Македонії на Євро-2020

Збірна Північної Македонії Горан бажає вийти з групи С на чемпіонаті Європи-2020.

Про це заявив багаторічний капітан команди Горан Пандев.

"Вихід збірної на Євро - гордість для всіх нас. Раніше було неможливо уявити, щоб така збірна, як Північна Македонія, могла брати участь в такому турнірі. Ми пишемо історію. У нас і до цього були сильні гравці в складі, але тільки нам вдалося зробити подвиг.

У нас великі амбіції. Плануємо добре виступити і виграти пару ігор. Наша мета - як мінімум вийти з групи. Це буде нелегко, але ми усвідомлюємо свою силу. У нашій групі три дуже сильні команди, очевидно, що вони вважаються фаворитами, але ми знаємо, чим можемо відповісти і в чому наша перевага", - зазначив Пандев.