Шевченко: Зубков проти Північної Македонії не зіграє

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Олександр Зубков не допоможе команді в грі з Північною Македонією в другому турі Євро-2020.

Про це повідомив головний тренер українців Андрій Шевченко в програмі Великий футбол.

"Зубкову зробили МРТ, на жаль він не зможе допомогти команді. Але до зустрічі готується Віктор Циганков. Не впевнений чи вийде він в старті, але це якісне підсилення для нас", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна - Північна Македонія відбудеться 17 червня о 16:00 в Бухаресті на Національному стадіоні.