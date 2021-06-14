 Евро-2020. Сборная Украины - Сборная Северной Македонии. 2 тур - матч-центр, онлайн трансляция, канал Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр

Сьогодні 08:51 897 0
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

17 червня на Арені Націонале в Бухаресті збірна України проведе другий матч групового етапу на Євро-2020 проти Північної Македонії. Початок матчу о 16:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Збірна Австрії впевнено переграла Північну Македонію.

Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.

Збірна Північної Македонії бажає вийти з групи С на чемпіонаті Європи-2020.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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