Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр

Джерело - Чемпіон.
17 червня на Арені Націонале в Бухаресті збірна України проведе другий матч групового етапу на Євро-2020 проти Північної Македонії. Початок матчу о 16:00.
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Збірна Австрії впевнено переграла Північну Македонію.
Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.
Збірна Північної Македонії бажає вийти з групи С на чемпіонаті Європи-2020.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.