СК Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією, Десна розгромила Рух у 17 турі УПЛ

Тотовицький зробив дві результативні передачі

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі УПЛ СК Дніпро-1 приймав Олександрію, а чернігівська Десна завітала в гості до львівського Руху.

СК Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.

Десна святкувала впевнену перемогу над Рухом. Ще у першому таймі матчу після двох результативних передач Тотовицького Десна забила два голи. Після перерви у ворота львівської команди ще двічі побував м’яч.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 8 березня

СК Дніпро-1 - Олександрія 0:0

СК Дніпро-1: Юрчук, Довбик, Логінов, Тейлор, Ді Франко (Когут 70), Сілва, Дубінчак, Чуже, Назаренко (Булеца 63), Піхальонок, Ігнатенко

ФК Олександрія: Паньків, Мельник (Бабогло 68), Третьяков, Сітало (Новіков 81), Пашаєв, Шастал (Мірошніченко 68), Гречишкін, Банада, Вантух (Стецьков 59), Бондаренко, Дубра

Попередження: Логінов 19, Ігнатенко 31, Назаренко 57 - Вантух 55, Пашаєв 84

Рух - Десна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Чепурненко, 0:2 - 43 Картушов, 0:3 - 63 Будківський (пен), 0:4 - 65 Гуцуляк

Рух: Мисак, Білий, Зец, Сігурдссон (Гагун 46), Гліха, Карасюк, Мартинюк (Сич 46), Федорчук, Бойчук (Карабін 84), Борячук (Климчук 46), Кондраков.

Десна: Паст, Конопля (Полегенько 86), Гітченко, Тамм, Мостовий, Огіря, Чепурненко (Єрмаков 76), Картушов (Калитвинцев 76), Тотовицький, Гуцуляк (Сухоцький 82), Будківський (Дегтярьов 82).

Попередження: Кондраков (36), Гліха (40), Федорчук (85) - Будківський (12), Мостовий (78)

Нагадаємо, Динамо у більшості розгромило Минай.