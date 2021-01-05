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У Челсі склали список тренерів на заміну Лемпарду

Сьогодні 15:12 1463 0
Челсі може змінити головного тренера
У Челсі склали список тренерів на заміну Лемпарду
#Челсі, #Лемпард

Джерело - football24.ua.

Челсі готується до вимушеної зміни головного тренера упродовж сезону.

Про це повідомляє Independent

Лондонці вже сформували список з 4 тренерів для потенційної заміни Френка Лемпарда, До нього потрапили Ральф Газенгюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), звільнений з ПСЖ Томас Тухель і Массіміліано Аллегрі, який сидить без роботи з літа 2019 року.

Керівництво Челсі стурбоване результатами команди в останніх матчах - за 6 попередніх турів лондонці здобули всього одну перемогу і звалилися на дев'яту сходинку АПЛ.

Нагадаємо, Челсі дасть Лемпарду час на виправлення ситуації.

Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда.

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