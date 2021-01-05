У Челсі склали список тренерів на заміну Лемпарду

Челсі може змінити головного тренера

Челсі готується до вимушеної зміни головного тренера упродовж сезону.

Про це повідомляє Independent

Лондонці вже сформували список з 4 тренерів для потенційної заміни Френка Лемпарда, До нього потрапили Ральф Газенгюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), звільнений з ПСЖ Томас Тухель і Массіміліано Аллегрі, який сидить без роботи з літа 2019 року.

Керівництво Челсі стурбоване результатами команди в останніх матчах - за 6 попередніх турів лондонці здобули всього одну перемогу і звалилися на дев'яту сходинку АПЛ.

Нагадаємо, Челсі дасть Лемпарду час на виправлення ситуації.

Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда.