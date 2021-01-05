Челсі дасть Лемпарду час на виправлення ситуації

Френк Лемпард залишиться у Челсі

Челсі не планує звільняти Френка Лемпарда з поста головного тренера команди найближчим часом.

Про це повідомляє ESPN.

Лондонський клуб готовий проявити терпіння і надати тренеру час на виправлення ситуації, що склалася.

У Челсі визнають заслуги Лемпарда в минулому сезоні, коли команда показувала стабільні результати, незважаючи на трансферний заборону від ФІФА. Також на ситуацію впливає і те, що Лемпард - легендарний гравець "синіх".

Наразі у Челсі немає кандидатів на заміну Лемпарда. Йому не ставили умов або не встановлювали термін, в який ситуація повинна бути виправлена.

Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда.