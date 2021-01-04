Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда

Наставник збірної України перебуває в шорт-листі на нового тренера Челсі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може замінити Френка Лемпарда на чолі лондонського Челсі.

Про це повідомляє Le10sport.

44-річний Шевченко перебуває в шорт-листі лондонського клубу, на заміну Лемпарду.

На користь Шевченка кажуть добрі стосунки з Романом Абрамовичем, що залишилися з часів виступу за клуб з 2006 по 2008 рік, то, що Шевченко проживає в Лондоні, а також те, що за синіх виступає 14-річний Крістіан Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Челсі готується до звільнення Лемпарда.