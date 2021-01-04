Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда

Джерело - iSport.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може замінити Френка Лемпарда на чолі лондонського Челсі.
Про це повідомляє Le10sport.
44-річний Шевченко перебуває в шорт-листі лондонського клубу, на заміну Лемпарду.
На користь Шевченка кажуть добрі стосунки з Романом Абрамовичем, що залишилися з часів виступу за клуб з 2006 по 2008 рік, то, що Шевченко проживає в Лондоні, а також те, що за синіх виступає 14-річний Крістіан Шевченко.
Раніше повідомлялося, що Челсі готується до звільнення Лемпарда.