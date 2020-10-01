Жеребкування Ліги чемпіонів: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Група A Група B Група С Група D Баварія Реал Мадрид Порту Ліверпуль Атлетіко Шахтар Манчестер Сіті Аякс Зальцбург Інтер Олімпіакос Аталанта Локомотив Боруссія М. Марсель Мітьюланд

Група E Група F Група G Група H Севілья Зеніт Ювентус ПСЖ Челсі Боруссія Д. Барселона Манчестер Юнайтед Краснодар Лаціо Динамо РБ Лейпциг Ренн Брюгге Ференцварош Істанбул

На цьому трансляція завершується, Динамо та Шахтар дізналися своїх суперників по Лізі чемпіонів, а також визначилися найкращі гравці минулого розіграшу ЛЧ.

Роберт Левандовський - найкращий гравець Ліги чемпіонів 2019/20.

Найкраща гравчиня року - Пернілла Хардер.

⭐ Пернилле Хардер ⭐



Лучшая футболистка сезона! 👏👏👏



Согласны с выбором жюри?#жеребьевкаЛ pic.twitter.com/DX2RQEM4v8 — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Коуч Баварії, Ганс-Дітер Флік - найкращий тренер сезону!

Головний тренер Ліона, Жан-Люк Вассер, став найкращим менеджером серед жіночих команд!

⭐ Жан-Люк Вассер ⭐



Лучший тренер сезона в женском футболе! 👏👏👏



Согласны с выбором жюри?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/gyrMYaqX1z — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

До Шахтаря прямує Боруссія Менхенгладбах, а Ференцварош Реброва зіграє з Динамо, Ювентусом та Барселоною.

Залишився останній кошик, де є Ференцварош Сергія Реброва!

Роберт Левандовський та Пернілла Хардер - найкращі нападники сезону.

⭐ Пернилле Хардер ⭐



Лучший нападающий женской Лиги чемпионов! 👏👏👏



Согласны с выбором жюри?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/KKUM1KH6OY — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Дуже цікаві групи в українських команд!

У групу до Шахтаря відправляється Інтер.

Київське Динамо прямує до групи з Ювентусом та Барселоною

Аталанта Маліновського прямує до Ліверпуля та Аякса.

А тепер переходимо до команд з 3-го кошику, серед яких і київське Динамо!

Де Брюйне дає невеличкий коментар на базі Манчестер Сіті, розповідаючи, як він себе відчуває після отримання цієї нагороди.

Кевін Де Брюйне найкращий півзахисник сезону! Також цю нагороду отримала Дженніфер Марошан з Ліона.

Шахтар відправляється у групу до Реала!

Зараз нам демонструють команди з 2 кошика, де присутній і донецький Шахтар.

Кімміх як і Ноєр присутні у студії. Молодий захисник розповідає, які емоції він переживав після перемоги в ЛЧ.

Джошуа Кімміх та Венді Ренар названі найкращими захисниками сезону.

Тепер нам демонструють усі команди з першого кошика.

Наразі нам розповідають про формат проведення жеребкування.

Найкращий воротар сезону - Мануель Ноєр, серед жінок цю нагороду заробила гравчиня Ліона Сара Буадді

Сьогодні будуть вручені нагороди найкращому воротарю, захиснику, нападнику та гравцю Ліги чемпіонів минулого сезону.

Також допомагати з проведенням жеребкування буде колишній гравець Ліона та Челсі Флоран Малуда.

Наразі нам демонструю найкращі моменти в кар'єрі Дід'є Дрогби, який отримує спеціальну нагороду від УЄФА.

На сцену вийшов президент УЄФА Александр Чеферін. Функціонер пояснює, як важливо для суспільства було завершити Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

Церемонія розпочалася! Наразі ми переглядаємо найкращі моменти минулого розіграшу Ліги чемпіонів.

📡 We're live from Geneva!



𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 #𝗨𝗖𝗟𝗱𝗿𝗮𝘄 👇👇👇 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

Головний трофей та кошики вже готові до початку церемонії!

До жеребкування залишаються лічені хвилини, до цього ви можете ознайомитися зі складом учасників цього розіграшу ЛЧ.

У четвер, 1 жовтня, в Женеві відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, донецький Шахтар потрапив у другий кошик, а київське Динамо, після перемоги над Гентом, опиниться у третьому кошику під час жеребкування. Також, до Ліги чемпіонів вийшов угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров. Підопічні Реброва опинилися в четвертому кошику.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію. жеребкування у цій новині, розпочинаючи з 17:45.