Жеребкування Ліги чемпіонів: Як це було

На цьому трансляція завершується, Динамо та Шахтар дізналися своїх суперників по Лізі чемпіонів, а також визначилися найкращі гравці минулого розіграшу ЛЧ.

Роберт Левандовський - найкращий гравець Ліги чемпіонів 2019/20.

🌠 UEFA Men's Player of the Year 🌠 🏆 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 🔴 #UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/rUoVxPtSXq

Найкраща гравчиня року - Пернілла Хардер.

Коуч Баварії, Ганс-Дітер Флік - найкращий тренер сезону!

🗣️ UEFA Men's Coach of the Year 🏆 𝗛𝗔𝗡𝗦𝗜 𝗙𝗟𝗜𝗖𝗞 🔴 #UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/KBGBU2uUoI

Головний тренер Ліона, Жан-Люк Вассер, став найкращим менеджером серед жіночих команд!

До Шахтаря прямує Боруссія Менхенгладбах, а Ференцварош Реброва зіграє з Динамо, Ювентусом та Барселоною.

Залишився останній кошик, де є Ференцварош Сергія Реброва!

Роберт Левандовський та Пернілла Хардер - найкращі нападники сезону.

✨ #UCL Forward of the Season ✨ 🥇 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 🔴 #UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/G1LlrSwIgC

Дуже цікаві групи в українських команд!

У групу до Шахтаря відправляється Інтер.

Київське Динамо прямує до групи з Ювентусом та Барселоною

Аталанта Маліновського прямує до Ліверпуля та Аякса.

А тепер переходимо до команд з 3-го кошику, серед яких і київське Динамо!

Де Брюйне дає невеличкий коментар на базі Манчестер Сіті, розповідаючи, як він себе відчуває після отримання цієї нагороди.

Кевін Де Брюйне найкращий півзахисник сезону! Також цю нагороду отримала Дженніфер Марошан з Ліона.

✨ #UCL Midfielder of the Season ✨ 🥇 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗬𝗡𝗘 🔵 #UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/dAE0Z0IAu3

Шахтар відправляється у групу до Реала!

Зараз нам демонструють команди з 2 кошика, де присутній і донецький Шахтар.

Кімміх як і Ноєр присутні у студії. Молодий захисник розповідає, які емоції він переживав після перемоги в ЛЧ.

Джошуа Кімміх та Венді Ренар названі найкращими захисниками сезону.

✨ #UCL Defender of the Season ✨ 🥇 𝗞𝗜𝗠𝗠𝗜𝗖𝗛 🔴 #UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/Ld9j2clgpD

Тепер нам демонструють усі команди з першого кошика.

Наразі нам розповідають про формат проведення жеребкування.

Найкращий воротар сезону - Мануель Ноєр, серед жінок цю нагороду заробила гравчиня Ліона Сара Буадді

✨ #UCL Goalkeeper of the Season ✨ 🥇 𝗡𝗘𝗨𝗘𝗥 🔴 #UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/kkJJxpgIs3

Сьогодні будуть вручені нагороди найкращому воротарю, захиснику, нападнику та гравцю Ліги чемпіонів минулого сезону.

Також допомагати з проведенням жеребкування буде колишній гравець Ліона та Челсі Флоран Малуда.

Наразі нам демонструю найкращі моменти в кар'єрі Дід'є Дрогби, який отримує спеціальну нагороду від УЄФА.

На сцену вийшов президент УЄФА Александр Чеферін. Функціонер пояснює, як важливо для суспільства було завершити Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

Церемонія розпочалася! Наразі ми переглядаємо найкращі моменти минулого розіграшу Ліги чемпіонів.

📡 We're live from Geneva! 𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 #𝗨𝗖𝗟𝗱𝗿𝗮𝘄 👇👇👇

Головний трофей та кошики вже готові до початку церемонії!

До жеребкування залишаються лічені хвилини, до цього ви можете ознайомитися зі складом учасників цього розіграшу ЛЧ.

It's #UCLdraw day! 🤩



Create your 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 #UCL group from the pots 👇