 Жеребкування Ліги чемпіонів: учасники та формат турніру | Футбол | Champion.com.ua
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Жеребкування Ліги чемпіонів. Склад учасників та формат турніру

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Жеребкування Ліги чемпіонів. Склад учасників та формат турніру
#Ліга чемпіонів, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 1 жовтня, в Женеві відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар потрапив у другий кошик, а київське Динамо, після перемоги над Гентом, опиниться у третьому кошику під час жеребкування. Також, до Ліги чемпіонів вийшов угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров. Підопічні Реброва опинилися в четвертому кошику.

Склад кошиків перед жеребкуванням:

Кошик 1: Баварія, Севілья, Реал Мадрид, Ліверпуль, Ювентус, Парі Сен-Жермен, Зеніт, Порту

Кошик 2: Барселона, Атлетіко, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Шахтар, Боруссія (Дортмунд), Челсі, Аякс

Кошик 3Динамо, Зальцбург, РБ Лейпциг , Інтер, Олімпіакос, Лаціо, Аталанта, Краснодар

Кошик 4: Локомотив, Марсель, Брюгге , Боруссія (Менхенгладбах), Істанбул Башакшехір, Ренн , Ференцварош, Мідтьюлланд

Формати турніру:

В груповому етапі беруть участь 32 команди: 26 команд, що потрапили в цей раунд напряму та 6 переможців раунду плей-оф (4 зі шляху чемпіонів та 2 зі шляху не чемпіонів).

За результатами жеребкування 32 команди будуть розділені на 8 груп по 4 команди. Команди з однієї асоціації не можуть опинитися в одній групі (наприклад: Динамо та Шахтар не можуть опинитися в одній групі, оскільки обидві команди з України).

У кожній групі команди гратимуть одна з одною по 2 матчі: вдома та на виїзді (за круговою системою). Команди, що посіли перше та друге місця вийдуть до плей-оф. Команди, що посіли треті місця потраплять до плей-оф Ліги Європи.

Істанбул Башакшехір та Ренн вперше зіграють в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Чемпіон проведе для вас онлайн текстову трансляцію жеребкування.

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