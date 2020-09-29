Ребров вивів Ференцварош до групового етапу Ліги чемпіонів

Забиті три голи на виїзді принесли успіх угорській команді

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів угорський Ференцварош зустрічався з норвезьким Молде.

Матч завершився нульовою нічиєю і за сумою двох матчів підопічні Реброва вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів.

Весь матч у складі угорської команди відіграли українці Зубков і Харатін.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, фінал

Матч-відповідь, 29 вересня

Ференцварош (Угорщина) - Молде (Норвегія) 0:0

Перший матч - 3:3.

Раніше, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.