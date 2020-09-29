Дрогба отримає спеціальну нагороду від УЄФА

Джерело - iSport.ua.
Колишній нападник збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба стане лауреатом премії президента УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Нагорода вручається за видатні досягнення, професіоналізм і виняткові особисті якості.
Івуарієць отримає приз у четвер, 1 жовтня, під час проведення жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в Женеві (Швейцарія).
Дрогба почав професійну кар'єру у чемпіонаті Франції, де виступав за Ле-Ман, Генгам і Марсель. У 2004 році форвард перейшов в Челсі, в складі якого він по чотири рази виграв чемпіонат і Кубок Англії і став переможцем Ліги чемпіонів. Футболіст завершив кар'єру в грудні 2018 року.
Нагадаємо, Челсі зробив фантастичний камбек у матчі проти Вест Бромвіча.