Ноєр став найкращим воротарем Ліги чемпіонів

Воротар Баварії отримав визнання від УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Під час жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2020/21 УЄФА назвав найкращих гравців минулого розіграшу турніру.

Найкращим воротарем став гравець Баварії Мануель Ноєр, який допоміг мюнхенській команді виграти трофей і у вирішальному матчі з ПСЖ відіграв на нуль, зробивши ряд ТОП-сейвів.

На приз також претендували воротар ПСЖ Кейлор Навас і голкіпер Атлетіко Ян Облак.

Нагадаємо, визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.