Ноєр став найкращим воротарем Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Під час жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2020/21 УЄФА назвав найкращих гравців минулого розіграшу турніру.
Найкращим воротарем став гравець Баварії Мануель Ноєр, який допоміг мюнхенській команді виграти трофей і у вирішальному матчі з ПСЖ відіграв на нуль, зробивши ряд ТОП-сейвів.
На приз також претендували воротар ПСЖ Кейлор Навас і голкіпер Атлетіко Ян Облак.
✨ #UCL Goalkeeper of the Season ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🥇 𝗡𝗘𝗨𝗘𝗥 🔴#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/kkJJxpgIs3
Нагадаємо, визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.