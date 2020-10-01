Жеребкування Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Головний трофей та кошики вже готові до початку церемонії!

До жеребкування залишаються лічені хвилини, до цього ви можете ознайомитися зі складом учасників цього розіграшу ЛЧ.

У четвер, 1 жовтня, в Женеві відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, донецький Шахтар потрапив у другий кошик, а київське Динамо, після перемоги над Гентом, опиниться у третьому кошику під час жеребкування. Також, до Ліги чемпіонів вийшов угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров. Підопічні Реброва опинилися в четвертому кошику.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію. жеребкування у цій новині, розпочинаючи з 17:45.