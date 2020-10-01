Жеребкування Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Головний трофей та кошики вже готові до початку церемонії!
До жеребкування залишаються лічені хвилини, до цього ви можете ознайомитися зі складом учасників цього розіграшу ЛЧ.
It's #UCLdraw day! 🤩— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
Create your 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 #UCL group from the pots 👇
У четвер, 1 жовтня, в Женеві відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Нагадаємо, донецький Шахтар потрапив у другий кошик, а київське Динамо, після перемоги над Гентом, опиниться у третьому кошику під час жеребкування. Також, до Ліги чемпіонів вийшов угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров. Підопічні Реброва опинилися в четвертому кошику.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію. жеребкування у цій новині, розпочинаючи з 17:45.