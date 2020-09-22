Сім'я гравця Шахтаря потрапила у неприємну ситуацію в Одесі

Джерело - Чемпіон.
Сім'я бразильського хавбека Шахтаря Дентіньйо не вдало відпочила на березі Чорного моря в Одесі.
Про це заявила дружина хавбека Дані Соуза.
"Гості зняли шикарні апартаменти в одному з кращих готелів міста, але в певний момент зіткнулися зі складнощами. Під час відпочинку Дані Соузи з дітьми біля басейну, до бразильців звернулася співробітниця готелю, яка попросила їх покинути терасу через те, що відпочинок там не передбачає перебування дітей.
Дані Соуза поділилася з підписниками своїм обуренням, тому як її не попередили при бронюванні номера про такі правила закладу. Жінка не рекомендувала нікому з глядачів свого каналу цей готель для відпочинку", - заявила Дані Соуза.
Крім того, на відео чути, як одна дитина Дентіньйо і Дані Соузи просила у мами вимагати повернення грошей.
Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.