Вест Гем відмовив Челсі в продажі ірландського півзахисника Деклана Райса за 50 млн євро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наразі "аристократи" готують нову пропозицію, яка буде на 10 млн більше. Проте "Молотобійці" хочуть отримати 80 млн за юного хавбека.

