Динамо Брест - Вітебськ: онлайн-трансляція матчу 20 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест у 20 турі чемпіонату Білорусі прийматиме Вітебськ.

Матч відбудеться в п'ятницю, 31 липня. Початок о 20:30. Дивіться пряму трансляцію поєдинку онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, 2 матчі Динамо Бреста було пересено через спах коронавірусу в команді. В останньому турі динамівці без шансів програли Іслочі (2:0). Наразі Мілевський і Ко посідають 8 місце в чемпіонаті, набравши в 17 матчах 26 очок. У Вітебська - 29 очок після 19 ігр і 6 сходинка.

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