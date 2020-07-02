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У брестському Динамо спалах коронавірусу - серед хворих українець

Сьогодні 18:10 692 0
Коронавірусом заразився Нойок
У брестському Динамо спалах коронавірусу - серед хворих українець
#Динамо, #Нойок

Джерело - by.tribuna.com.

У брестському Динамо коронавірусом заражені не менше трьох футболістів, який виходили в складі на матч з Німаном. 

Про це повідомляє Tribuna.com.

Серед них - Олександр Нойок та Денис Лаптєв. Відомо, що виявлений коронавірус також у деяких працівників клубу.

Також відзначимо, що в заявці на гру з Німаном були відсутні Юзепчук і Павлюченко.

У прес-службі брестського Динамо відмовилися коментувати ситуацію, запевнивши, що на всі питання після зустрічі зі Смолевичами (3 липня) відповість головний тренер  Сергій Ковальчук.

Динамо просило перенесення матчу, проте АБФФ відмовила. Генеральний секретар АБФФ Сергій Жардецький поки на дзвінки не відповідає.

Раніше, Шахтарю Вернидуба можуть істотно скоротити фінансування.

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