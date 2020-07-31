 Слуцк - Шахтер смотреть онлайн 31.07.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Слуцьк - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 20 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Сьогодні 13:58 117 0
Слуцьк - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 20 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Юрія Вернидуба в 20 турі білоруської Вищої ліги зіграє в гостях зі Слуцьком.

Матч відбудеться сьогодні, 31 липня о 18:30 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, підопічні Вернидуба очолюють турнірну таблицю чемпіонату, маючи в доробку 37 очок. Така ж кількість набраних очок і в БАТЕ. Слуцьк із 21 очком посідає 12 сходинку.

Зазначимо, Шахтар не програє в чемпіонаті Білорусі вже 14 матчів поспіль. Востаннє футболісти з Солігорська програвали ще 17 квітні своєму сьогоднішньому супернику.

Нагадаємо, у 19 турі Шахтар розгромив Смолевичи (4:0).

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