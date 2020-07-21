Динамо оголосило про повернення двох гравців

Лєднєв і Тимчик продовжать кар'єру в київському клубі

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник Богдан Ледньов і захисник Олександр Тимчик, які виступали на правах оренди в Зорі, повернулися в Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Обидва гравці повернуться в стан столичного клубу вже 30 липня і почнуть підготовку до наступного сезону.

Відзначимо, що Тимчик виступав за "мужиків" з лютого 2018 року, а в минулому сезоні зіграв 37 матчів у всіх турнірах.

Ледньов же знаходився в Зорі з липня того ж року. У минулому сезоні Богдан зіграв 33 гри і забив 13 голів.

Нагадаємо, Ребров отримав пропозицію від Динамо.