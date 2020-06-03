Калітвінцев: Конспекти Лобановського вже не актуальні

Засоби тренувань Валерія Лобановського вже перестали бути актуальними у сучасному футболі.

Про це розповів колишній гравець Динамо Юрій Калітвінцев.

"Чи є у мене конспекти Лобановського? Звичайно. Не конспекти, а мої записи. Чим цінні мої записи: один тренер сказав, щоб я робив помітки про стан. І я робив помітки, питаючи у хлопців.

Я з 18 років конспектував всіх тренерів, то напевно ж і Лобановського конспектував.

Чи актуальні конспекти зараз? Ні. Є засоби, які і сьогодні актуальні. Я їх бачив трохи у Анчелотті у Баварії. Дуже багато було схожого у Саккі і Лобановського. Напрямок - так. Побудова тренувального процесу - так. Режими тренувань. Правильний тренувальний процес мінімізує травматизм. Засоби - вже ні.

Зараз грають з одним нападником. Лобановський казав, що головне не скільки у тебе нападників, а скільки гравців бере участь в атаці.

Коли я став з Лобановським колегою, він мені дуже допомагав. Він мені дзвонив після матчів Закарпаття і говорив: "Так, добре, хлопці біжать". Він мені говорив не як Лобановський-метр, а "Юра, ось тут молодці, а там треба то і то зробити", - відзначив Калітвінцев.