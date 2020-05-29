Калітвінцев: Один раз Леоненко випив, коли не можна було, і я вигнав його з команди

Український нападник Віктор Леоненко через випивку міг достроково завершити свою кар'єру у Закарпатті.

Про це розповів український тренер Юрій Калітвінцев.

"Вітя Леоненко грав у мене в Закарпатті. Коли можна було випити, значить - можна було. Але один раз він випив тоді, коли не можна було, і я вигнав його з команди. Сказав, щоб йому купили квиток на поїзд, і до побачення.

Але потім до мене прийшли футболісти, стали за нього просити. Я сказав їм "ні", але вони відповіли, що беруть за нього відповідальність. Що ж, я сказав, що довіряю їм, але якщо він ще раз так зробить, то вони разом з ним підуть. Чи готові? Чи готові!

Скільки-то днів ми з Вітею не розмовляли, а потім я його запитав, що це було. Він відповів: "Та нічого, був винен". Все, ніяких проблем", - розповів Калітвінцев.