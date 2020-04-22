Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Захисник Динамо Микита Бурда хоче попрацювати з найкращими тренерами світу.
Про це розповів сам гравець.
"З яким тренером хотів би попрацювати? Під керівництвом Гвардіоли і Клоппа. Думаю, це два найсильніші тренери на цей час.
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У кого з тренерів були найважчі збори в плані фізичної роботи? Мені здається, в плані фізики були складними останні наші зимові збори. Через травму я їх пропустив, тренувався індивідуально, але з розмов хлопців – це так", – розповів Бурда.
Нагадаємо, Бурда назвав трьох найсильніших футболістів.