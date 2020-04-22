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Бурда: Хотів би працювати під керівництвом Гвардіоли і Клоппа

Сьогодні 13:20 965 0
Микита Бурда прокоментував найсильніших тренерів світу
Бурда: Хотів би працювати під керівництвом Гвардіоли і Клоппа
#Бурда, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо Микита Бурда хоче попрацювати з найкращими тренерами світу.

Про це розповів сам гравець.

"З яким тренером хотів би попрацювати? Під керівництвом Гвардіоли і Клоппа. Думаю, це два найсильніші тренери на цей час.

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У кого з тренерів були найважчі збори в плані фізичної роботи? Мені здається, в плані фізики були складними останні наші зимові збори. Через травму я їх пропустив, тренувався індивідуально, але з розмов хлопців – це так", – розповів Бурда.

Нагадаємо, Бурда назвав трьох найсильніших футболістів.

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