Бурда: Повністю відновився від травми, але не вистачає ігрового тонусу

Хтось із тренерського складу Динамо постійно присутній на базі та стежить за тренуваннями футболістів.

Про це заявив захисник команди Микита Бурда.

"Наскільки регулярно під час карантину відбувається спілкування з тренерським штабом команди? Нам дозволено приїжджати на базу по кілька чоловік і проводити роботу. Хтось із тренерського складу постійно присутній на базі та стежить за нашими тренуваннями. Ми виходимо на поле, виконуємо роботу, спілкуємося з тренером і роз'їжджаємося по домівках.

Чи вдалося вже повністю відновитися після травми? Так, відчуваю себе добре, вже відновився після важкої травми. Єдине, немає ігрового тонусу, адже перед карантином я встиг тільки зіграти 30 хвилин за дублюючий склад. А після карантину вже почну виконувати однаковий з усіма обсяг роботи" - заявив Бурда.